ТАСС сообщил о максимально закрытом формате трехсторонних переговоров по Украине

Первые раунды встречи трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби пройдут в закрытом режиме без присутствия прессы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Место переговоров не называется, пресса не предусмотрена. По крайней мере, на сегодняшний вечер строго действует такой режим»,— сказал собеседник агентства.

Первая встреча началась в Абу-Даби сегодня. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. США представляет спецпосланник президента Стив Уиткофф, Украину — глава СНБО Рустем Умеров. Глава МИД ОАЭ выразил надежду, что переговоры приблизят урегулирование кризиса.