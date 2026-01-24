Глава Минфина США высказался за референдум о независимости канадской Альберты

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможном проведении референдума о независимости в канадской провинции Альберта. Об этом «ходят слухи», заявил он в интервью.

«Нам стоит позволить им присоединиться к США, — сказал господин Бессент. — Альберта — естественный партнер США». Он добавил, что этот регион богат ресурсами, а его жители отличаются стремлением к независимости. Власти Канады ограничивают потенциал провинции, полагает министр.

В мае 2025 года глава Альберты Даниэль Смит допустила возможность включения пункта об отделении от Канады в список вопросов референдума, запланированного в этом году. В декабре избирком провинции согласовал сбор подписей в поддержку инициативы о выходе из состава страны.