В канадской провинции Альберта проведут референдум о выходе из состава страны

Избирком канадской провинции Альберта согласовал сбор подписей в поддержку инициативы о выходе из состава страны. Об этом сообщает CBS.

Кампанию инициировала общественная организация Alberta Prosperity Project («Проект процветания Альберты«). До конца года она должна назначить финансового директора, после чего у нее будет четыре месяца на сбор подписей.

Инициатива должна получить одобрение от примерно 178 тыс. жителей провинции. Им зададут вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта больше не будет частью Канады и станет независимым государством?».

Активисты уже подавали заявку на проведение референдума, но суд счел ее неконституционной. В начале декабря правительство провинции пересмотрело правила проведения референдумов по инициативе граждан.