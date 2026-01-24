Новороссийцев предупредили об ухудшении погоды, возможен снег и гололед

В Новороссийске могут пройти обильные осадки, в реках Черноморского побережья ожидается подъем воды. Об этом сообщили в МЦУ города, ссылаясь на Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным синоптиков, до конца суток 24 января, а также 25 и 26 января местами в Краснодарском крае ожидаются сильные осадки в виде дождя, дождя со снегом и сильного снега. Существует вероятность образования сильного гололеда.

Одновременно с этим, на реках Черноморского побережья прогнозируется подъем уровней воды с возможным достижением опасных отметок.

Жителей города призвали следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

София Моисеенко