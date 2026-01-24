Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Сочи мужчина окунал детей в холодное море ради закаливания

Полиция Сочи установила личность и местонахождение мужчины, который окунал несовершеннолетних детей в холодное море. В ходе беседы с правоохранителями сочинец заявил, что применял «метод закаливания» детей, сообщает пресс-служба полиции курорта.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Правоохранительные органы Сочи организовали проверку по факту видео, опубликованного в сети. На ролике запечатлели, как мужчина опускал детей в зимнее море на одном из городских пляжей. Оперативная группа в составе сотрудников уголовного розыска и ПДН выехала по месту жительства семьи.

«В ходе беседы сочинец объяснил свои действия как "метод закаливания" детей»,— подчеркнули в пресс-службе сочинской полиции.

Проверка со стороны правоохранителей продолжается. По результатам ее проведения в отношении отца примут законное процессуальное решение. Уполномоченные органы оценят условия жизни и благополучия несовершеннолетних в семье.

София Моисеенко

