«Наибольший потенциал роста сохраняется у правонарушений в сфере ИТ»

Уровень зарегистрированной преступности на Кубани по итогам 2025 года снизился на 15,6% по сравнению с предыдущим годом, следует из рейтинга «РИА Новости». На каждые 10 тыс. жителей региона пришлось около 106,6 преступления, что позволило Кубани занять 30-е место среди субъектов РФ по этому показателю. Управляющий партнер Адвокатского бюро «Романов и Партнеры» Роман Романов обращает внимание на то, что если количество уличных и тяжких насильственных преступлений сокращается, то экономические правонарушения и киберпреступность сохраняют потенциал роста.

«Снижение уровня зарегистрированной преступности в Краснодарском крае объясняется совокупностью факторов. В первую очередь это результат системной работы правоохранительных органов, направленной на профилактику и раннее выявление правонарушений. В последние годы заметно усилилась аналитическая составляющая в деятельности полиции: активнее используются цифровые инструменты, видеонаблюдение, межведомственный обмен данными.

Существенную роль сыграли и социально-экономические причины — стабилизация рынка труда, рост занятости в ряде отраслей, а также расширение программ социальной поддержки, которые традиционно снижают криминогенные риски. Нельзя исключать и эффект более строгого миграционного контроля, особенно актуального для региона с высоким туристическим и трудовым потоком.

Показатель 106,6 преступления на каждые 10 тыс. жителей, обеспечивший Краснодарскому краю 30 место в общероссийском рейтинге, можно оценивать как средний, ближе к благоприятному. Это не минимальные значения по стране, но и не зона повышенного риска. Для крупного, экономически активного и туристически привлекательного региона с высокой плотностью населения такая позиция выглядит вполне устойчивой.

Важно понимать, что рейтинги подобного рода отражают не только уровень криминальной активности, но и качество регистрации преступлений, а также структуру правонарушений. В этом смысле положение Кубани говорит скорее о сбалансированной, управляемой ситуации, чем о наличии серьезных системных проблем.

Разительное отличие показателей Адыгеи, вошедшей в пятерку регионов с самым низким уровнем преступности, объясняется рядом объективных причин. Прежде всего меньшей численностью и плотностью населения в республике, более компактной территорией и иным социальным укладом. В таких регионах традиционно выше уровень социальных связей и неформального общественного контроля, что снижает число уличных и бытовых преступлений. Кроме того, в Адыгее отсутствуют масштабные туристические потоки и крупные агломерации по сравнению с Краснодарским краем, которые неизбежно повышают нагрузку на правоохранительную систему.

Если говорить о структуре преступности в Краснодарском крае, то наибольший потенциал роста сохраняется у преступлений в сфере информационных технологий и дистанционного мошенничества. В 2025 году эта категория продолжила трансформацию. При этом уличная преступность и тяжкие насильственные преступления в целом демонстрируют тенденцию к снижению или стагнации.

Для дальнейшего улучшения ситуации ключевыми остаются профилактика, цифровая грамотность населения и адресная работа с группами риска. В перспективе можно ожидать сохранения умеренно позитивной динамики, однако риски тоже присутствуют. К ним относятся возможные экономические колебания, рост социальной напряженности, а также дальнейшая цифровизация, которая при недостаточной защищенности граждан может стимулировать новые формы преступности».