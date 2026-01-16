FT: в ЕС предложили упростить процесс вступления в объединение ради Украины

В Евросоюзе предложили изменить порядок вступления в объединение, чтобы в ближайшее время это могла сделать Украина, сообщила газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По их словам, страны-члены ЕС выступают против этого.

В ЕС предложили принять Украину по упрощенной «двухуровневой модели» и ограничить ее права на участие в принятии решений. Согласно предложению, стране хотят постепенно предоставить доступ к единому рынку ЕС, финансированию на внутреннее развитие и сельскохозяйственным субсидиям. Многие страны-члены блока считают, что такой план негативно повлияет на стабильность объединения.

12 января FT писала, что последняя версия плана урегулирования российско-украинского конфликта предполагает вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года. На следующий день несколько европейских чиновников и дипломатов сказали Reuters, что это «абсолютно невозможно».

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление в объединение. Против вступления Украины в ЕС выступают Венгрия, Нидерланды, Дания. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что без «решения волынского вопроса» Украина не должна вступить в объединение.