ЕК ожидает начала переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Еврокомиссия ожидает, что переговоры с Украиной о членстве страны в Евросоюзе начнутся до конца 2025 года. ЕК также рассчитывает, что они завершатся до конца 2028 года.

«Украина по-прежнему твердо привержена курсу на вступление в ЕС, успешно завершила процесс отбора и продвинулась вперед в реализации ключевых реформ»,— написано в заявлении ЕК. При этом в нем указано, что власти Украины должны ускорить темпы реформ, направленных на верховенство права.

В заявлении также написано, что Еврокомиссия считает Грузию «страной-кандидатом лишь номинально». Причиной стал «откат от принципов демократии» в стране. Процесс вступления Турции в Евросоюз «остается в тупике с 2018 года». Намерение вступить в ЕС сохраняют Молдавия, Черногория, Албания, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина и Косово.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в июне 2022 года. В июне 2024-го стартовали переговоры о вхождении страны в состав объединения.