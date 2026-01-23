Россия, США и Украина договорились продолжить переговоры в ОАЭ 24 января

Первый раунд переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби завершился. Стороны согласились продолжить консультации 24 января. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на представителя Белого дома, передает Sky News. Информацию подтвердил источник ТАСС.

Источник NBC News в Белом доме назвал сегодняшнюю встречу продуктивной. «Никто дверью не хлопает»,— сказал собеседник ТАСС.

Американскую делегацию возглавляет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. С российской стороны — члены руководства Минобороны во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ адмиралом Игорем Костюковым. Делегацию Украины возглавляет глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

