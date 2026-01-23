Кубанское АО имени Шевченко выплатило держателям облигаций 19 млн рублей
Акционерное общество им. Т. Г. Шевченко отчиталось о выплаченных доходах по биржевым облигациям серии 001P-04. Доходы выплачены за четырнадцатый купонный период (23 октября 2025 года — 22 января 2026 года). Общий размер выплаченных доходов составил 19,35 млн руб. Информация об этом размещена на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В сообщении указано, что размер выплаченных доходов по одной биржевой облигации составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 2 коп. Сумма части номинальной стоимости одной ценной бумаги составляет 250 руб. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы, — 77 394 облигации.
Отметим, в июне этого года совет директоров АО им. Шевченко принял решение — прибыль, полученную по итогам 2024 года, не распределять, а дивиденды по обыкновенным акциям за 2024 год не выплачивать.
В июле 2025 года Московская биржа приняла решение об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли. Речь шла об облигациях серии 001P-03 в количестве 250 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, со сроком погашения в 1092-й день с даты начала их размещения путем открытой подписки. Биржевые облигации были исключены из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа».
Также в июне 2025 года рейтинговое агентство «НКР» подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т. Г. Шевченко на уровне BB+.ru; прогноз по кредитному рейтингу остался стабильным. В агентстве отметили умеренную оценку бизнес-профиля, которая обусловлена «работой компании в регионе с благоприятными климатическими условиями, разнообразием производимой сельхозпродукции, значительной диверсификацией поставщиков и умеренной концентрацией активов». Вместе с тем оценку бизнес-профиля, по данным аналитиков, сдерживают невысокие рыночные позиции АО им. Т. Г. Шевченко в российской зерновой отрасли, отраслевые риски природного характера и волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию.
«Оценку финансового профиля компании определяют низкая долговая нагрузка, высокий уровень обслуживания долга, высокая рентабельность и сильная структура фондирования. Агентство учитывает деловую репутацию бенефициаров и прозрачность истории бизнеса компании. Уровень кредитного рейтинга ограничивают отсутствие у АО им. Т. Г. Шевченко отчетности по МСФО и долгосрочного стратегического планирования, а также недостаточная регламентация корпоративного управления и управления рисками»,— говорится в пресс-релизе НКР.
АО им. Т. Г. Шевченко — сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае с 2004 года. Входит в группу компаний «Центр» наряду с сельхозпроизводителем ООО «Маныч-Агро», водным зерновым терминалом ООО «Терминал» и головной компанией ООО «ПКФ “НБ-Центр”». Компания преимущественно выращивает озимую пшеницу, сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник и прочие культуры. Посевные площади группы составляют 23,5 тыс. га, из них 58% приходится на АО им. Т. Г. Шевченко. В распоряжении компании также имеются два напольных склада для постоянного хранения.
По данным «СПАРК-Интерфакс», АО имени Т. Г. Шевченко зарегистрировано в 2014 году в Щербиновском районе. Уставный капитал — 104 млн руб. Генеральный директор — Сергей Уваров, бенефициар — Александр Максимченко. По итогам третьего квартала 2025 года выручка общества составила 615,8 млн руб., чистая прибыль — 767 млн руб. Кредиторская задолженность компании на конец сентября прошлого года составляла 259,3 млн руб., дебиторская — 1,13 млрд руб.