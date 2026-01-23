Пробка на М-4 «ДОН»: водителям предложили объезд

На 1020-м километре автодороги М-4 «ДОН» возник затор из-за интенсивного движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

По информации ведомства, для объезда пробки в северном направлении автоинспекция рекомендует съехать на 1039-м километре и следовать через Новочеркасск, пос. Персиановский и городской пос. Каменоломни.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов учитывать эту информацию при выборе маршрута, соблюдать скоростные ограничения и требования дорожных знаков.

Валентина Любашенко