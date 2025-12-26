Только взятка Палача на войне погубит

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло уголовное дело начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палач). По версии следствия, вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат — таким образом военные получили из бюджета более 200 млн руб. Непосредственно подполковнику-Палачу предстоит ответить за шесть махинаций на сумму 32 млн руб., получение более 800 тыс. руб. в качестве взяток и другие преступления. Вне зависимости от наказания при вынесении приговора суд должен будет лишить фигуранта четырех орденов Мужества, которыми он был награжден незаконно.

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС Константин Фролов

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Несмотря на то что дело подполковника Фролова расследовало Главное военное следственное управление СКР в Москве, его передали на рассмотрение в Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд. Именно в Северной столице, где проживал господин Фролов, по данным следствия, и была создана организованная группа, совершившая преступления. В нее вошли не менее 35 военнослужащих, включая полковника Артема Городилова, старшие и младшие офицеры, а также военнослужащие отдельной медицинской бригады, занимавшиеся обслуживанием 83-й ДШБ. В отношении каждого из них было возбуждено отдельное уголовное дело.

Как ранее сообщал “Ъ”, после начала СВО более чем трем десяткам военнослужащих бригады за ранения и травмы, якобы полученные в ходе боевых действий, из бюджета было незаконно выплачено более 200 млн руб., предоставлено льготное прохождение службы на время нахождения в госпиталях, а также отпуска.

Следствием установлено, что военнослужащие сами причиняли друг другу ранения, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы. За каждое из них полагалась компенсация в размере 3 млн руб. Их до ноября 2024 года начисляли всем вне зависимости от того, было ранение легким или тяжелым.

Ради этого медики, бывшие в доле с командованием 83-й ДШБ, вшивали военным осколки и выдавали липовые справки о ранениях. Последние также служили основанием для подачи командирами представлений о награждении пострадавших.

Стоит отметить, что в декабре 2024 года председатель СКР Александр Бастрыкин, очевидно имея в виду данное расследование, сообщил о 6 офицерах, которые похитили более 240 млн руб., сымитировав ранения 45 военнослужащих.

Господа Городилов и Фролов в ходе следствия признали свою вину, заключив с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве и дав показания на соучастников. За это они могут рассчитывать на более мягкое наказание, не превышающее половину от максимального срока, предусмотренного инкриминируемыми статьями УК.

Что касается Константина Фролова, то, по данным “Ъ”, следствие смогло доказать совершение им афер с ранениями на сумму 32 млн руб., инкриминировав мошенничество при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ — до десяти лет колонии).

Также ему вменили в вину шесть эпизодов получения крупных взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ) на общую сумму чуть более 800 тыс. руб. от подчиненных. Последние переводили ему от 100 тыс. до 300 тыс. руб. за оформление документов на выплаты и получение наград.

Помимо этого, следствие инкриминировало подполковнику незаконный оборот оружия и боеприпасов. (ч. 4 ст. 222 УК РФ — от 8 до 12 лет), а также незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ — от 10 до 15 лет заключения).

Эти эпизоды связаны с найденными в ЛНР тайниками, где господин Фролов хранил три трофейных пистолета, автомат, магазины с патронами, несколько мин и гранат.

По окончании расследования ему также добавили ч. 4 ст. 222.2 УК РФ (незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия — от 10 до 12 лет) в связи с изъятым из тайника военного пулеметом иностранного производства.

Когда дело поступило в суд, тот продлил господину Фролову срок содержания в СИЗО на полгода, отклонив просьбу защиты о его переводе под домашний арест по месту жительства с супругой и тремя малолетними дочерьми. В этом заседании фигурант участвовал по видео-конференц-связи из столичного СИЗО «Медведь».

Ожидалось, что рассмотрение дела по существу стартует 19 декабря, однако к этому времени подсудимого не успели доставить в «Кресты», и разбирательство перенесли на 23 января 2026 года. Предполагается, что дело господина Фролова будет рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств, что обычно занимает считаные дни. При этом, вероятно, процесс пройдет в закрытом режиме.

По совокупности вменяемых в вину статей фигуранту грозит внушительное наказание.

При этом независимо от назначаемого срока суд при вынесении приговора обязан будет лишить его большей части госнаград, а именно четырех орденов Мужества.

Они, как выяснило следствие, были получены Палачом в результате самострелов, хотя сам подсудимый настаивает, что это не так. Лишь медали «За отвагу» и «Участнику гуманитарного конвоя» оказались у него заслуженно.

О подполковнике Фролове известно, что до начала СВО он был преподавателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, а затем несколько раз ездил в зону боевых действий с гуманитарными грузами. Адвокат господина Фролова отказался от комментариев.

Что касается других фигурантов, то их дела будут рассмотрены самостоятельно. В том числе дело другого «досудебщика» — бывшего командира бригады Артема Городилова.

Мария Локотецкая