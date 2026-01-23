В Ростове отменят негарантированное бронирование с марта 2026 года

С 1 марта 2026 года в Ростове-на-Дону начнут действовать новые правила заселения в отели, которые расширят список документов для регистрации и усилят гарантии для постояльцев. Об этом рассказал директор департамента экономики города Денис Полюбин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации чиновника, теперь для оформления проживания наряду с внутренним паспортом россияне смогут предъявлять загранпаспорт или водительское удостоверение. Отказ в размещении из-за отсутствия внутреннего паспорта будет нарушением закона.

Главное изменение коснется бронирования: практику негарантированного заезда отменят. Отели обязаны ждать постояльца в течение суток с момента планового прибытия и не имеют права аннулировать бронь в этот период.

«Эти изменения позволят систематизировать работу гостиниц, повысить защиту прав туристов и сделать правила понятными и ориентированными на удобство клиентов»,— отметил господин Полюбин.

Эксперты считают, что новые нормы будут способствовать развитию туристического рынка региона, повышая его привлекательность для гостей. Отели получат возможность более гибко работать с клиентами и минимизировать конфликты, связанные с документами и условиями бронирования.

Валентина Любашенко