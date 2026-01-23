Богомолов рассказал о планах на посту и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер театра и кино Константин Богомолов не планирует покидать пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной после назначения и. о. ректора Школы-студии МХАТ. В новой должности он собирается развивать традиции психологического театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Богомолов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вместе с большой командой Школы нам предстоит работать и развивать традиции русского психологического театра. И в этом я вижу главную цель», — заявил господин Богомолов в беседе с ТАСС. Он также подчеркнул необходимость воспитания «глубоких, умных, всесторонне развитых» профессионалов.

О назначении господина Богомолова на пост исполняющего обязанности ректора сегодня сообщила министр культуры России Ольга Любимова. Она поблагодарила режиссера за «вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России».

Константин Богомолов — заслуженный деятель искусства России, многократный номинант на премию «Золотая маска». С 2019 года занимает пост худрука в Театре на Малой Бронной, с 2024-го — Театра-сцены «Мельников». На счету режиссера несколько десятков известных пьес, включая современные прочтения произведений русской классической литературы. Среди них — «Преступление и наказание» (по Ф. М. Достоевскому), «На всякого мудреца» (по А. Н. Островскому), «Чайка с продолжением» (по А. П. Чехову).