Любимова поблагодарила Богомолова за преумножение культурного наследия России

Министр культуры России Ольга Любимова объявила о назначении Константина Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Госпожа Любимова выразила признательность режиссеру за вклад в сохранение и преумножение российского культурного наследия.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу»,— написала министр в Telegram-канале.

Константин Богомолов — заслуженный деятель искусства России, многократный номинант на премию «Золотая маска». С 2019 года занимает пост худрука в Театре на Малой Бронной, с 2024-го — Театра-Сцены «Мельников». На счету режиссера несколько десятков известных пьес, включая современные прочтения произведений русской классической литературы. Среди них — «Преступление и наказание» (по Ф. М. Достоевскому), «На всякого мудреца» (по А. Н. Островскому), «Чайка с продолжением» (по А. П. Чехову).