Мэр Новороссийска назвал действующие меры поддержки для учителей города

В 2025 году в школы Новороссийска устроились более 70 молодых педагогов благодаря расширенными мерам поддержки со стороны муниципалитета. Об этом сообщил Андрей Кравченко в ходе пресс-конференции 23 января.

Глава администрации Новороссийска озвучил перечень действующих мер поддержки для молодых преподавателей города. На территории муниципалитета осуществляется единовременная выплата для педагогов, подготовивших стобалльников по ЕГЭ — за каждого выпускника полагается 50 тыс. руб. Также учителя могут пользоваться услугой бесплатного проезда в городском муниципальном транспорте.

Педагогам в Новороссийске предусмотрена компенсация на оплату процентов по кредитам на покупку и строительство жилья до 15 тыс. руб., администрация осуществляет возмещение расходов за аренду жилья в размере 15 тыс. руб. Единовременная выплата для преподавателей на конкурсной основе в городе составляет 100 и 500 тыс. руб., о чем сообщил мэр Андрей Кравченко.

