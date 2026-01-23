Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Городской автобус полностью уничтожен огнем в Ростове 23 января

В пятницу, 23 января, на ул. Особенной в Ростове-на-Дону полностью выгорел пассажирский автобус. Очевидцы опубликовали видео происшествия в социальных сетях.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На кадрах видно обугленный остов транспортного средства. Информация о пострадавших не поступала. Неизвестно, находились ли пассажиры в салоне во время происшествия. По данным очевидцев, на место выезжала машина скорой помощи.

Причины возгорания не установлены. Представители компетентных органов пока не прокомментировали случившееся.

Валентина Любашенко

