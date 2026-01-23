На Дону судебные приставы передали изъятое за долги судно участникам спецоперации

В Ростовской области прокуратура добилась конфискации моторной лодки стоимостью около 1 млн руб. и ее передачи для нужд специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

По информации ведомства, в районном отделении службы судебных приставов находилось исполнительное производство о конфискации моторного судна на основании судебного приговора. Однако судебный пристав-исполнитель вынес постановление об отложении исполнительных действий без объективных оснований.

После вмешательства прокуратуры маломерное судно было изъято и направлено участникам специальной военной операции.

Валентина Любашенко