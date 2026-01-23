Андрей Кравченко: дворец спорта «Черноморский» в Новороссийске ждет реконструкция

Дворец спорта «Черноморский», который строится в Южном районе Новороссийска более десяти лет, будут реконструировать. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Новороссийск» с пресс-конференции главы города Андрея Кравченко.

На пресс-конференции мэра Новороссийска, которая проходит 23 января, журналисты задали вопрос о судьбе недостроенного дворца спорта «Черноморский». Строительство объекта неоднократно замораживалось, и на данный момент спорткомплекс до сих пор не введен в эксплуатацию. Также администрация Новороссийска несколько раз расторгала контракты с подрядчиками, производящими работы, из-за допущенных нарушений со стороны исполнителей.

Глава города Андрей Кравченко заявил, что дворец спорта будет достроен с учетом внесенных изменений в проект. По словам мэра Новороссийска, это будет «не достройка, а реконструкция объекта».

«До конца 2025 года мы передали объект в управление строительства Краснодарского края со всеми выявленными нарушениями и замечаниями, с результатами повторной экспертизы. Там конструктивные, серьезные изменения, которые завтра бы повлияли на безопасность. Будем полностью ремонтировать фасад. Это будет не достройка, а реконструкция объекта. Мы получим полноценный, в соответствии со всеми нормативами и требованиями, новый объект»,— резюмировал Андрей Кравченко.

По словам главы города, в «Черноморском» принято решение оставить чашу бассейна, но будут изменены конструкции трамплина для прыжков в воду в соответствии с действующими нормативами. Андрей Кравченко подчеркнул, что краевые структуры могут обозначить сроки реализации проекта уже в феврале текущего года.

София Моисеенко