Донские энергетики подготовили к непогоде три тысячи специалистов

Энергетические компании Ростовской области подготовились к прогнозируемому ухудшению погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства. количество аварийно-восстановительных бригад увеличено до 585. В них работают более трех тыс. специалистов с использованием свыше 1,3 тыс. единиц техники. Компании подготовили мобильные источники питания для работы в отдаленных районах и провели проверку ключевых узлов распределительных сетей и трансформаторных подстанций.

В режим усиленного несения службы перешли и пожарно-спасательные подразделения. Они готовы помочь автомобилистам, задействовав 19 тягачей, более 700 единиц автотехники повышенной проходимости и свыше тысячи сотрудников. При необходимости МЧС развернет пункты обогрева на дорогах.

Службы экстренного реагирования готовы немедленно реагировать на чрезвычайные ситуации и оперативно взаимодействовать между ведомствами. Телефон вызова спасательных служб — 112.

Валентина Любашенко