Дело политолога-иноагента Екатерины Шульман направили в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение бывшему члену президентского Совета по правам человека Екатерине Шульман (признана в России иноагентом). Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Дело передали для рассмотрения в суд, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Екатерина Шульман (признана в России иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Екатерина Шульман (признана в России иноагентом)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка публиковала в интернете материалы и не указывала маркировку иноагента. При этом ей дважды за год назначали административный штраф за отсутствие маркировки в публикациях. Обвиняемая объявлена в розыск и заочно арестована.

Екатерину Шульман внесли в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года, с тех пор она живет в Германии. В октябре ФСБ возбудила против нее и еще 22 членов «Антивоенного комитета России» (организация признана нежелательной в России) дело о подготовке захвата власти в РФ и создании террористического сообщества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентов переводят в террористы».

Никита Черненко