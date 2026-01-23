Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На улице Шоссейной в Новороссийске уложат асфальт

Асфальтоукладочные работы на улице Шоссейной в Новороссийске начнутся после стабилизации погодных условий. Об этом сообщили в городском управлении дорог.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

23 января сотрудники управления дорог совместно с контрольно-ревизионным управлением осуществили комиссионный выезд на улицу Шоссейную. В упрдоре Новороссийска заявили, что подрядчики восстановят дорожное полотно в рамках гарантийных обязательств. Сейчас на участке применили «временные меры».

«В настоящее время проводятся работы по принятию временных мер. При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены работы по укладке асфальта»,— пояснили в управлении.

Жителей Новороссийска призвали быть внимательными при проезде участка дороги на улице Шоссейной. В месте проведения работ частично ограничено движение транспорта.

София Моисеенко

