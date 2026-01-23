Суд взыскал 3,1 млн рублей за загрязнение почв в Азовском районе

Ростовский областной суд обязал возместить экологический ущерб за создание несанкционированной свалки в Азовском районе. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Росприроднадзора» Фото: пресс-служба «Росприроднадзора»

Специалисты Черноморско-Азовского морского управления ведомства установили, что территория загрязнения охватила площадью 668 кв. м. Анализ образцов, взятых на территории свалки, показал превышение допустимых норм загрязняющих веществ. Эксперты оценили размер причиненного природе вреда в 3,1 млн руб.

Нарушитель отказался добровольно компенсировать ущерб, поэтому ведомство подало иск в суд. Суд удовлетворил требования Росприроднадзора и постановил взыскать с ответчика полную сумму причиненного почвам вреда.

Константин Соловьев