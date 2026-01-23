Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Азовском районе завершили ремонт спортзала по требованию прокурора

В Азовском районе Ростовской области завершили восстановление школьного спортзала после судебного иска прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, правоохранители выявили в помещении отслаивающуюся от стен штукатурку и другие серьезные дефекты покрытия. Местные власти не приняли мер для устранения нарушений.

«Прокуратурой внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления провести ремонтные работы»,— говорится в сообщении.

Судебные требования удовлетворили, и благодаря вмешательству надзорного органа спортивному залу вернули должное состояние.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все