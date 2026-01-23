На Дону экс-работника СИЗО обвинили в передаче телефона арестованному

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного СИЗО-3, который передал мобильный телефон арестованному по делу о мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственный отдел по Октябрьскому району возбудил дело в отношении экс-сотрудника оперативного отдела ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, обвиняемый нарушил должностную инструкцию — пронес на территорию режимного объекта и передал подследственному мобильный аппарат. Получатель устройства находится под арестом по обвинению в мошенничестве.

Нарушения выявил следователь СКР во время расследования дела о мошенничестве. Работу вели при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Ростовской области.

Фигуранту предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается — проводят необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

В пресс-службе ГУ ФСИН России по Ростовской области сообщили «Ъ-Ростов», что сотрудник был уволен со службы в конце 2025 года.

Валентина Любашенко