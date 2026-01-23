В Иране назвали ложью слова Трампа о планировавшихся массовых казнях протестующих

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди заявил, что власти страны не планировали массовые казни участников протестов. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы планировались смертные казни 800 протестующих. Об этом сообщает новостной портал Iran International.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

«Не существует ни такого количества (задержанных), ни такого решения юридических властей Ирана», — сказал господин Мовахеди. Он подчеркнул, что судебная система страны независима и не получает указаний извне.

16 января Дональд Трамп поблагодарил иранские власти за отмену казней более 800 протестующих. 9 января прокурор Тегерана Али Салехи заявлял, что участники протестов, обвиняемые в поджогах, уничтожении государственного имущества и вооруженных столкновениях с силовиками, могут получить смертные приговоры.

С конца декабря в Иране продолжаются протесты из-за обвала национальной валюты. Господин Трамп неоднократно заявлял о готовности США вмешаться, если иранские власти начнут убивать демонстрантов.

