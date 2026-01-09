Власти Ирана пригрозили участникам беспорядков смертной казнью

Прокурор Тегерана Али Салехи заявил, что участники протестов в Иране, виновные в поджогах, уничтожении государственного имущества и вооруженных столкновениях с силовиками, будут приговорены к смертной казни.

«Наш ответ будет сдерживающим, а их приговор — мохаребех (война против государства. —“Ъ”)»,— сказал господин Салехи (цитата по Iran International). По иранскому законодательству это карается смертной казнью.

Митинги в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. 8 января вечером волнения возобновились в Тегеране. Президент США Дональд Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану в случае убийства протестующих.