В Восточном районе Новороссийска произошло отключение электричества

В Новороссийске произошло аварийное отключение электричества в Восточном внутригородском районе. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МЦУ, подача энергоснабжения приостановлена по ул. Михаила Борисова, Элеваторная, Никитинская, Тихоступа, Ж. Хохловой, Васенко, Лермонтова, Аршинцева, Котовского, Кирова, Красная, Шаумяна, Первомайская, пер. Светлый.

На подстанции «Новороссийская» зафиксирован сбой на одном из присоединений.

София Моисеенко