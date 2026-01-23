На Дону курьеры стали самой востребованной профессией для временной работы

Свыше 90,9 тыс. жителей Ростовской области разместили или обновили резюме для поиска подработки в 2026 году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба hh.ru. Данный показатель составляет 28% от общего числа резюме по Южному федеральному округу.

По информации аналитиков, наиболее активно временную работу ищут люди в возрасте 19-30 лет — 35% от общего числа соискателей. Далее следуют категории 31-40 лет (28%), 41-50 лет (16%), 51-60 лет (5%), 14-18 лет (3%) и граждане старше 61 года (1%).

Местные работодатели разместили более 17 тыс. вакансий для подработки. Компании увеличили зарплатные предложения: медианная заработная плата в 2025 году составила 61,9 тыс. руб., что на 10% выше прошлогоднего уровня. Лидером ЮФО по количеству вакансий частичной занятости стал Краснодарский край с 25 тысячами позиций, что составляет 48% от общего числа предложений в округе.

Согласно исследованию, самые высокие медианные зарплаты предлагают в сферах транспорта, логистики и перевозок (146,6 тыс. руб.), работы с административным персоналом (146 тыс. руб.) и домашнего обслуживания (142,5 тыс. руб.). Также высокие доходы доступны в области рабочих специальностей (128 тыс. руб.) и строительства (82,2 тыс. руб.).

Жители региона, нашедшие подработку, получают от 21,7 до 182,6 тыс. руб. в зависимости от сферы деятельности, формата занятости и количества отработанных часов. Наиболее востребованными стали позиции курьеров — на них приходится 21% всех предложений. Второе место занимают продавцы-консультанты (13%), далее следуют мерчандайзеры (5%) и водители (4%).

«Использование автоматизированных платформ для работы с фрилансерами и временным персоналом позволяет в среднем в два раза быстрее закрывать срочные задачи и на 40% оперативнее находить исполнителей. Это особенно востребовано в сферах с гибкой занятостью, где важно быстро собрать команду под конкретный проект», — пояснила Ксения Степанова, HRD Skillaz.

Валентина Любашенко