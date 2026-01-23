Жители Кубани чаще всего вступают в брак в 35 лет

Средний возраст вступления в брак в Краснодарском крае в 2025 году составил 35 лет у мужчин и столько же у женщин, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом управлении ЗАГС. По сравнению с 2024 годом средний возраст молодых супругов на Кубани не изменился.

Демографы отмечают, что с каждым годом все больше жителей России откладывают создание семьи на более поздний срок. По данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», в 2021 году средний возраст невест составлял 30,7 года, а в 2025 году этот показатель достиг 33,2 года. Среди женихов тенденция к увеличению брачного возраста выражена еще заметнее: с 32,8 года в 2021 году до 35,3 года в 2025 году.

Анна Перова