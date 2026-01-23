Президент Владимир Путин планирует позвонить попавшему в ДТП губернатору Курской области Александру Хинштейну и узнать о его самочувствии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин (справа) и губернатор Курской области Александр Хинштейн (слева) во время рабочей встречи

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин (справа) и губернатор Курской области Александр Хинштейн (слева) во время рабочей встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сообщает «Ъ», господин Песков также пожелал курскому губернатору скорейшего выздоровления. Он отметил решимость Александра Хинштейна продолжать работу, «несмотря на такую аварию, на такие травмы». Также пресс-секретарь президента назвал главу региона сильным и решительным человеком.

Александр Хинштейн попал в ДТП накануне во время рабочей поездки в Конышевский район Курской области. По его словам, машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Глава региона добавил, что столкновения с другими автомобилями не произошло.

Позднее господин Хинштейн уточнил, что его прооперировали. Врачи диагностировали у него перелом бедренной кости, от перевода в московскую клинику губернатор отказался. О других пострадавших не сообщается.

Алина Морозова