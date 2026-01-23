В Кремле пожелали скорейшего выздоровления попавшему в ДТП губернатору Хинштейну

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления губернатору Курской области Александру Хинштейну. Накануне глава региона попал в аварию, его госпитализировали.

«Александр действительно полон решимости, несмотря на такую аварию, несмотря на такие травмы, продолжать работу. Мы полностью его поддерживаем, знаем, что он человек сильный и решительный»,— сказал господин Песков на брифинге.

Представитель президента также сообщил, что Владимир Путин планирует вскоре лично позвонить Александру Хинштейну и узнать о его самочувствии.

Александр Хинштейн стал участником ДТП во время рабочей поездки в Конышевский район Курской области. По его словам, машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. О других пострадавших при аварии не сообщается, губернатор заявил, что его автомобиль других водителей не задел. Позднее господин Хинштейн уточнил, что его прооперировали. У главы региона — перелом бедренной кости, от отправки в московскую клинику он отказался.