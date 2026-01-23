Малайзия восстановила доступ к Grok

Власти Малайзии сняли временный запрет на работу нейросети Grok от xAI Илона Маска, сообщает Reuters. Решение было принято после того, как разработчик ввел дополнительные меры безопасности, отключив возможность генерировать порнографический контент.

Как уточняется в заявлении Комиссии по коммуникациям и мультимедиа Малайзии, регулятор провел встречу с представителями xAI, которые подтвердили внедрение необходимых ограничений в функционал чат-бота. Власти продолжат отслеживать работу Grok в стране.

В соцсеть X встроен инструмент, позволяющий с помощью ИИ создавать изображения с порнографическим содержанием. Малайзия заблокировала доступ к нейросети Grok 12 января, при этом внутри соцсети X чат-бот продолжал работать без ограничений.

11 января запрет в отношении Grok ввели в Индонезии. Еврокомиссия обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью Grok и сообщила, что рассматривает введение запрета на любые приложения, которые раздевают людей на фотографиях с помощью искусственного интеллекта. Британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении X из-за возможности с помощью Grok создавать, в частности, сексуализированные изображения детей.

Кирилл Сарханянц