Малайзия и Индонезия запретили нейросеть Grok Илона Маска

Малайзия заблокировала доступ к нейросети Grok, разработанной компанией xAI миллиардера Илона Маска, из-за возможности генерировать в ней порнографический ИИ-контент. Малайзия заявила, что запрет будет действовать до тех пор, пока в Grok не улучшат систему модерирования такого контента. Тем самым Малайзия стала второй страной, заблокировавшей Grok,— днем ранее запрет ввели в Индонезии.

В соцсеть X встроен инструмент, позволяющий с помощью ИИ создавать изображения с порнографическим содержанием. Еврокомиссия обвинила X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью Grok. Британский регулятор Ofcom также начал расследование против X из-за возможности с помощью Grok создавать, в частности, сексуализированные изображения детей.

На прошлой неделе в ответ на критику xAI ограничила возможность создавать ИИ-изображения, оставив этот инструмент только для платных подписчиков. Сам господин Маск ранее отвергал обвинения в том, что именно Grok может использоваться для создания сексуализированного контента, и заявлял, что правительства «просто хотят подавить свободу слова».

Яна Рождественская