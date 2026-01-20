ЕС может запретить создание непристойных изображений людей с помощью ИИ

Власти ЕС рассматривают введение запрета на приложения, которые раздевают людей на фотографиях с помощью искусственного интеллекта. С таким предложением на прошлой неделе выступил Европарламент, сообщает Politico. Теперь инициативу рассматривает Еврокомиссия.

Это реакция на серию скандалов с нейросетью Grok от xAI, принадлежащей Илону Маску. С его помощью пользователи могли превращать реальные снимки людей в непристойные изображения.

Еврокомиссия 8 января обвинила социальную сеть X в генерации антисемитского и педофильского контента с помощью нейросети Grok. 14 января xAI заявила, что Grok будет блокировать возможность пользователей создавать изображения реальных людей в бикини, нижнем белье и подобной одежде в странах, где это незаконно. При этом Илон Маск отвергает обвинения в адрес компании, заявляя, что ответственность за создание таких изображений несут только пользователи, ведь нейросеть действует по их запросам.

Согласно закону ЕС об искусственном интеллекте, с февраля 2025 года запрещено использовать искусственный интеллект, если это представляет явную угрозу безопасности людей, их основным правам или средствам к существованию. Теперь в этот перечень могут включить генерацию откровенных изображений людей без их ведома, сообщил Politico представитель Еврокомиссии.

Кирилл Сарханянц