Годовалый ребенок попал в больницу после ДТП в Новороссийске

В Новороссийске произошла авария, в результате которой в больницу попал годовалый пассажир иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города-героя.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГАИ Новороссийска, ДТП произошло днем 22 января. Водитель автомобиля «ВАЗ-2121» двигался по Мысхакскому шоссе со стороны улицы Революции 1905 года в сторону улицы Куникова, в районе дома №50/18 он не выдержал безопасную дистанцию с автомобилем «Мерседес» и допустил столкновение.

В результате ДТП пассажир «Мерседеса» 2025 года рождения был доставлен в медицинское учреждение. В ГАИ пояснили, что получения серьезных травм удалось избежать благодаря перевозке ребенка в специальном кресле.

София Моисеенко

