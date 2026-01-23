Власти объяснили причину уязвимости Гуково-Гундоровского водовода

В Гуково штатный режим водоснабжения планируется до 25 января. Город, а также поселки Красносулинского, Каменского района и Зверево находились без функционирующей сети около недели и оставили без воды около 80 тыс. человек. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная в рамках пресс-конференции, организованной «Интерфаксом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ростов» Фото: «Ъ-Ростов»

Во время аварийного отключения в муниципалитетах организовали подвоз воды автоцистернами. Им же обеспечивали ресурсом поликлиники и учреждения, а школы перевели на дистанционное обучение. По данным властей, в город уже осуществляется подача воды, но со сниженными параметрами.

«С учетом того, что разбор воды большой, сегодня с 11:00 до 17:00 снизим параметры, после 17:00 мы опять повысим», — сообщила госпожа Пшеничная.

Тем не менее, возможны перебои в некоторых верхних этажах домов. Уточняется, что речь идет о ряде квартир, а не построек.

По словам заместителя директора ГУП «УРСВ» Андрея Кошкарева, водопровод, ведущий к Гуково, проложен в 2010-х годах, и с тех пор на нем фиксировали порядка 400 аварий, общее количество времени его отключения достигло 80 часов. Власти это объясняют технологическими ошибками при прокладке фактически стеклянного трубопровода. С момента установки единственного канала он технически не обслуживался.

«Разрушение трубы происходило в течение 5-6 лет. В конечном итоге он не выдержал. Сам водовод был изготовлен в Турции, запчастей на него в России нет. Усугубляет ситуацию то, что водовод в Гуково – единственный. У него нет резерва. Когда-то в советское время их было два, было принято решение их капитально отремонтировать, сделать две трубы из пластика. В 2010-х годах прошла экспертиза, но кто-то принял решение: хватит одной трубы из стекла. Его невозможно было обслужить, так как он постоянно находился в работе – как на движущейся машине нельзя починить двигатель», — сказал господин Кошкарев.

Кроме того, по словам властей, для обеспечения всех районов Гуково необходим «сбалансированный» подход, чтобы не создавать воздушных карманов – заполнение системы должно происходить одновременно.

Среди мер экстренного реагирования компании «УРСВ» поручено до 30 января разработать схему деления города на сектора, чтобы перенаправлять потоки воды. Перейти к реализации схемы планируется к 7 января.

«Проблема делится на три части: технологическую, юридическую и экономическую. Многие сети в Гуково находятся в собственности частной либо неизвестно чьей. Дано указание готовить распоряжение, по которому бесхозные сети перейдут муниципалитету», — сообщил заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко.

Константин Соловьев