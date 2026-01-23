«Учебный год в СТЕПИ» охватил 3,5 млн российских школьников и студентов

Агрохолдинг «СТЕПЬ» подвел промежуточные итоги образовательной инициативы «Учебный год в СТЕПИ», стартовавшей в сентябре 2025 года.

Фото: Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Программа направлена на профориентацию молодежи и привлечение талантливых специалистов в сельское хозяйство. В течение первых месяцев было организовано свыше 20 мероприятий, как собственных, так и партнерских. Программа охватила порядка 3,5 млн школьников и студентов по всей стране.

Одним из наиболее значимых этапов стали образовательные уроки в рамках профориентационного проекта «Россия – мои горизонты» федерального проекта «Билет в Будущее». Это серия внеклассных занятий для учащихся 6-11 классов. Были проведены два тематических урока, посвященные профессиям зоотехник и агроном. Уроки были подготовлены специалистами «СТЕПИ» и прошли в 44 тыс. школ разных регионов России.

Открытие трех агроклассов в школах Ставропольского края стало важной частью корпоративного «Учебного года». Министр сельского хозяйства РФ О. Лут объявила о создании таких классов по всей стране в рамках национальных проектов «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Кадры в АПК». «СТЕПЬ» оснастила классы интерактивной техникой: панелями, цифровыми лабораториями по химии и биологии, робототехникой, мультидатчиками для анализа почвы и другим оборудованием, чтобы школьники могли знакомиться с теорией и практикой растениеводства и животноводства.

Агрохолдинг стал партнером нескольких значимых молодежных проектов в Ростове-на-Дону, реализуемых при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и центра аграрного лидерства «Молодежная станица Дон». Среди них, образовательные треки «Траектории успеха», «Проектируй село», «Лидеры мнений» и «Лидеры изменений», где юные участники работали над социально-экономическими кейсами развития сельских территорий, участвовали в практических тренингах и мастер-классах.

Эксперты Агрохолдинга «СТЕПЬ» приняли участие в Школе наставничества и поддержали команду из Московской сельхозакадемии имени К.А. Тимирязева, которая вошла в топ-3 проектных групп Школы.

«СТЕПЬ» развивает сотрудничество со всероссийской образовательной платформой «Я в Агро» от Россельхозбанка, где проходили вебинары, тренинги, конкурсы и онлайн-встречи для школьников и студентов.

Как отметила PR-директор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Ирина Грузинова, ежегодно аграрной отрасли не хватает более 140 тыс. специалистов: «Программа «Учебный год в СТЕПИ» — это наша долгосрочная инвестиция в будущее отрасли. Мы видим искренний интерес школьников и студентов к современному сельскому хозяйству».