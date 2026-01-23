Жительница Новороссийска подала ложное заявление в полицию об угоне машины

В Новороссийске осудят 52-летнюю местную жительницу за заведомо ложный донос. По данным пресс-службы УМВД города-героя, женщина имитировала угон автомобиля, который ранее самостоятельно продала.

Жительница Новороссийска обратилась с заявлением в полицию о краже автомобиля стоимостью 200 тыс. руб. В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установили, что женщина сама продала машину, но не имела на это законного права. В момент продажи авто гражданка находилась в процессе банкротства.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время следственное подразделение полиции Новороссийска завершило расследование.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением о заведомо ложном доносе направлены в суд для рассмотрения по существу. Жительнице города грозит до двух лет лишения свободы.

София Моисеенко