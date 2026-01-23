Коммунальные сети в Ростовской области изношены на 74%

Изношенность коммунальных сетей в Ростовской области оценивается в 74%, сетей водоотведения — в более чем 60%. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.

По словам чиновника, в 2025 году на водоснабжение и водоотведение в регионе направили 4,3 млрд руб. В 2026 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктуры планируется направить 2,3 млрд руб., в том числе 750 млн руб. из федерального бюджета.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства также готовит документы для участия в федеральной программе, по которой деньги могут выделить из фонда народного благосостояния. В 2022–2023 годах Ростовская область участвовала в данной программе и привлекла 13 млрд заемных руб. на 25 лет под 3% годовых.

Кроме того, по словам министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной, нагрузка на компании в части инвестиций в ремонт сетей водоснабжения напрямую влияет на увеличение тарифов. Так, с целью сдерживания тарифа в регионе существует программа субсидирования. На сегодняшний день общая сумма программы порядка 15 млрд руб. (в прошлые годы – 9,3 млрд руб.).

В настоящий момент протяженность сети водоснабжения в регионе составляет 24,5 тыс. км, водоотведения — 5,2 тыс. км. По словам Владимира Ревенко, строительство 1 км водопровода диаметром 1 тыс. мм стоит около 100 млн руб.

«Это очень большие деньги. У нас в области таких денег нет. Поэтому мы обращаемся к федеральным властям с просьбой выделить кредит в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» для того, чтобы проложить второй водопровод к городу Гуково», — сказал заместитель губернатора.

