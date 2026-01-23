Собственник обрушившегося в Новосибирске ТЦ арестован на два месяца

Первомайский суд Новосибирска арестовал собственника обрушившегося в Новосибирске двухэтажного торгового центра Сергея Туркова до 22 марта. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Господин Турков не признал вину по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей.

Об аресте Сергея Туркова просил представитель СКР. Следователь объяснил решение тем, что обвиняемый может скрыться от следствия или повлиять на расследование. Адвокат господина Туркова заявил, что тот помогал на месте происшествия в составе штаба по ликвидации последствий и предоставил следствию всю необходимую информацию.

ЧП случилось 21 января. В здании обрушились конструкции второго этажа и кровля, внутри находились магазины и суши-бар. Площадь обрушения составила около 600 кв. м. По предварительным данным, здание обрушилось из-за скопления снега на крыше. В мэрии заявили, что торговый центр был построен нелегально. Из-под завалов извлекли двух человек, третий умер по дороге в больницу.