На Кубани осудили экс-полицейских, получивших взятку удобрениями

Красноармейский районный суд огласил приговор бывшим сотрудникам полиции Андрею Колонтаевскому и Александру Моисеенко, признанным виновными в превышении полномочий и получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2025 году они потребовали от работников предприятия «Россия» АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева десять мешков аммиачной селитры общей стоимостью 236 тыс. руб. в обмен на невозбуждение уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На следующий день полицейские прислали транспорт для погрузки удобрений весом около десяти тонн. Груз был задержан сотрудниками ДПС из-за отсутствия сопроводительных документов, после чего на место вызвали следственно-оперативную группу.

Суд назначил Колонтаевскому штраф в размере 3,57 млн руб., лишил права занимать должности в правоохранительных органах на пять лет и специального звания «подполковник полиции». Моисеенко оштрафован на 3,33 млн руб., лишен права службы на четыре года и звания «майор полиции». При уклонении от уплаты штрафа наказание может быть заменено иным видом. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков