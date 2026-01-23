В холода жители Кубани на треть чаще смотрели прогнозы погоды

Почти две недели в Краснодарском крае сохранялась холодная погода, сопровождавшаяся обильными снегопадами, пик которых пришелся на ночь с 13 на 14 января и стал наиболее суровым периодом нынешней зимней волны. Резкое ухудшение метеоусловий заметно повлияло на повседневные привычки жителей региона, в том числе на структуру интернет-потребления, говорится в исследовании МегаФона.

По данным анализа больших данных компании, в период холодов трафик на сайты с прогнозами погоды увеличился на 31% по сравнению со среднесуточными показателями первых двух недель января. Максимальная активность пользователей была зафиксирована 15 января, когда интерес к информации о погоде достиг пиковых значений.

Непогода также стимулировала рост спроса на онлайн-доставку еды. В регионе он увеличился в 1,6 раза относительно начала года, при этом наибольшее число заказов пришлось на холодные выходные 17–18 января. Чаще всего сервисами доставки пользовались жители в возрасте 35–44 лет, на которых пришлось 42% всех запросов. Доля группы 45–54 лет составила 22%, еще 20% — у пользователей 25–34 лет. Как следует из обезличенных данных оператора, в период холодов мужчины заказывали еду и продукты на 26% чаще женщин.

Вячеслав Рыжков