В декабре на Кубани выдали 5,32 тысячи автокредитов на 8,64 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро подвело итоги автокредитования за декабрь и 2025 год в целом. В декабре банки выдали россиянам 104,2 тыс. автокредитов, что на 9% меньше, чем в ноябре, но на 47% больше показателя декабря 2024 года. Объем выдач сократился к предыдущему месяцу на 11%, до 157,9 млрд руб., однако в годовом выражении вырос на 76%. Кубань вошла в топ-5 регионов по объему автокредитования в декабре с 5,32 тыс. кредитами на 8,64 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной спрос по-прежнему пришелся на новые автомобили: на них в декабре пришлось 67% всех выданных кредитов и 71% их совокупного объема. Средний чек автокредита сохранился выше 1,5 млн руб. и составил 1,52 млн руб., при этом кредиты на новые машины в среднем достигали 1,64 млн руб., на автомобили с пробегом — 1,4 млн руб. Средний срок автокредитования остался на уровне 69 месяцев, увеличившись за год на четыре месяца. Полная стоимость кредита в декабре выросла до 19,5%, при этом по новым автомобилям она составила 18,3%, по подержанным — почти 25%.

По итогам IV квартала 2025 года банки выдали 357,8 тыс. автокредитов на 547,9 млрд руб. Количество выдач по сравнению с предыдущим кварталом практически не изменилось, тогда как объем увеличился на 5%. В годовом выражении рост составил 33% по числу кредитов и 55% по объему.

В целом за 2025 год россияне оформили 1,22 млн автокредитов на 1,69 трлн руб., что на 20% меньше по количеству и на 22% по объему, чем годом ранее. Пиковые значения были зафиксированы в октябре, минимальные — в феврале.

В региональном разрезе в декабре лидерами по объему автокредитования стали Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан. Самые крупные кредиты оформлялись в Москве, Подмосковье и Ингушетии, а наиболее длительные сроки кредитования фиксировались в Тыве.

Вячеслав Рыжков