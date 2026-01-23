В 2026 году на Кубани реализуют 29 проектов по развитию сельских территорий

В 2026 году Краснодарский край намерен реализовать 29 проектов в рамках краевой государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», следует из сообщения на сайте региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, программа ориентирована на повышение качества жизни более 2,5 млн жителей сельской местности и предусматривает благоустройство общественных пространств, обновление социальной и инженерной инфраструктуры, а также оснащение медицинских учреждений современным оборудованием.

В 2025 году в рамках программы в муниципалитетах края проводились работы по ремонту водопроводных сетей, строительству тротуаров и закупке оборудования для домов культуры и поликлиник. Общий объем финансирования этих мероприятий составил около 400 млн руб.

Вячеслав Рыжков