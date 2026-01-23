За полтора года промпредприятия на Кубани посетило 1,5 млн туристов

В 2024 году и первом полугодии 2025 года промышленные предприятия Краснодарского края в рамках развития индустриального туризма посетили более 1,5 млн человек. Такие данные «Ведомостям Юг» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

В ведомстве уточнили, что для приема туристов в 2023–2025 годах обучение профильных специалистов было организовано на 25 предприятиях, а в течение ближайшего года соответствующую подготовку планируется провести еще на 14 производственных площадках.

В конце декабря исполняющий обязанности министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько заявил о намерении региональных властей утвердить в начале 2026 года стратегию развития промышленного туризма, призванную придать этому направлению системный характер.

Вячеслав Рыжков