Таможня Новороссийска пресекла работу московской компании с подставным директором

Таможенники Новороссийска пресекли деятельность московской компании, зарегистрированной на подставное лицо. Об этом сообщили в пресс-службе Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, жительница Москвы стала номинальным руководителем компании, которая якобы занималась оптовой продажей фруктов и овощей. Паспорт женщины предоставили в налоговые органы и внесли в ЕГРЮЛ как предпринимателя.

Впоследствии таможня установила, что от имени женщины был заключен контракт на поставку товара из Турции. Ее цифровая подпись использовалась для проведения валютных операций, в результате чего на расчетные счета турецких контрагентов было переведено 270,7 млн руб. Товар на территорию Российской Федерации не поступил.

Новороссийская таможня возбудила уголовное дело о совершении валютных операций на счета с использованием подложных документов. Дело направили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для осуществления расследования.

Женщине, через документы которой производились валютные операции, вынесли обвинительное заключение в порядке суда. Ей назначили наказание в виде штрафа.

Кристина Мельникова