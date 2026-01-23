В Южном районе Новороссийска частично отключили воду

В жилых домах на ул. Волгоградская и Золотаревского в Новороссийске отключили подачу водоснабжения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Отключение воды в части зоны №18 связано с производством аварийных работ по ремонту запорной арматуры на инженерных сетях в районе улицы Волгоградской. Подачу водоснабжения приостановили с 10:00 до 17:00 23 января по следующим адресам:

ул. Волгоградская, 20, 22, 24

ул. Золотаревского, 4А, 6, 6А, 8, 14, 14А

Без воды находятся ЦТП-37 и детский сад №66. По подсчетам «Водоканала», общее количество граждан, оставшихся без водоснабжения, достигает 1 тыс. человек.

На период проведения аварийных работ «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация в связи с отключением не прогнозируется.

София Моисеенко