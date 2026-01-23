На «Бескозырку» в Новороссийске перекроют дороги

Для проведения патриотической акции «Бескозырка» в Новороссийске 3 февраля ограничат движение транспорта. Об этом сообщается в постановлении №112, опубликованном на сайте администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С 15:00 3 февраля до 02:00 4 февраля начальнику УМВД по Новороссийску рекомендовали перекрыть движение всех видов транспорта, кроме общественного, на следующих участках дорог:

по пр. Ленина на участке от ул. Исаева до ул. Молодежная

по ул. Черняховского на участке от ул. Дзержинского до пр. Ленина

по ул. Героев Десантников на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина

по ул. Пионерская на участке от проезда к СОШ №10 до пр. Ленина

Управлению транспорта Новороссийска поручили скорректировать график движения общественного транспорта после 21:00 3 февраля. Управление обязано будет обеспечить вывоз участников патриотической акции «Бескозырка» от мемориала «Малая Земля» после 02:00 4 февраля.

Парковку автотранспорта на период проведения «Бескозырки» для автобусов участников организуют на площадке перед ГМУ им. адм. Ушакова, а также по ул. Героев Десантников в районе проезда к школе №10.

В этом году из соображений антитеррористической безопасности Всероссийская акция «Бескозырка» состоится в Новороссийске без участия зрителей. Об этом ранее сообщал мэр города Андрей Кравченко. Жителям города предложили присоединиться к акции из дома — зажечь свечи в окнах в ночь с 3 на 4 февраля.

София Моисеенко