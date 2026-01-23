Две исторические дачи планируют сохранить в Новороссийске в рамках концессий

Дачи Щенсновича и академика Голицына в Новороссийске планируют передать в концессию в 2026 году. Об этом свидетельствует приказ министерства экономики Краснодарского края №11, опубликованный на сайте администрации региона.

Министр экономики Кубани Алексей Юртаев утвердил перечень объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения в текущем году. В список попали два исторических здания, расположенных на территории Новороссийска.

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия по концессионному соглашению проведут в отношении дачи А.Н. Щенсновича, которая находится на улице Красноцементной, 15 в Восточном районе Новороссийска. Общее состояние трехэтажного нежилого здания площадью более 400 кв. м оценено как неудовлетворительное. В приказе указывается, что объект был построен в конце 19 — начале 20 века (в период до 1917 г.) в стиле эклектики с элементами классицизма.

Работы в рамках концессии также будут проводиться по сохранению дачи академика Голицына, этот объект располагается на Сухумском шоссе, 37. Трехэтажное здание в псевдороманском стиле было построено в 1918 году по решению архитектора Николая Карлинского. Дача Голицына является частью бывшего дачного поселка на побережье Цемесской бухты, в настоящее время ее состояние является неудовлетворительным.

София Моисеенко